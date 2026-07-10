Украинцы уже на грани: почему участились конфликты с военными ТЦК

Масштабный конфликт гражданских с военнослужащими ТЦК во Львове вызвал волну заявлений и обсуждений. В Раде убеждены, что это не просто нападение на военных – это реакция граждан на тотальную коррупцию по мобилизации.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Колтунович отметил, что противостояния гражданских и военнослужащих ТЦК возникают постоянно.

"На мой взгляд, это наглядная иллюстрация общественного неприятия и еще той коррумпированно-мобилизационной системы, которая действует в стране. Известны же цифры — сколько стоит "выйти из авто", "выйти из ТЦК" и так далее. То есть выстроена целая система", — отметил народный депутат, отметив, что эту проблему также нужно решать.

Акцентировал политик внимание и на реакции власти на события во Львове.

"Мне не понравились заявления Буданова, мне не понравились заявления их других их коллег, которые с ними работают. Кто-то даже призвал, что нужно расстреливать людей. Оказывается, в Украине да, это для меня неприемлемо. А те люди, которые недавно назначились и пришли на новые должности, пусть занимаются своими обязанностями и решают проблему, а не комментируют такие общественно срочные вещи и не осуждают людей, которым, возможно, определенные вещи уже и накипели”, — пояснил политик.

По его словам, требуются конкретные решения, а не просто заявления. К тому же стоило бы показать и другую сторону – почему именно начался конфликт, подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что масштабный конфликт гражданских с ТЦК во Львове снова акцентировал внимание на вопросе справедливо мобилизации и соблюдении закона. В Раде отметили, что свое слово должен сказать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы началось движение к решению проблемы.