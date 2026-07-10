Украинцы уже на грани: почему участились конфликты с военными ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Масштабный конфликт гражданских с военнослужащими ТЦК во Львове вызвал волну заявлений и обсуждений. В Раде убеждены, что это не просто нападение на военных – это реакция граждан на тотальную коррупцию по мобилизации.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Колтунович отметил, что противостояния гражданских и военнослужащих ТЦК возникают постоянно.
Акцентировал политик внимание и на реакции власти на события во Львове.
По его словам, требуются конкретные решения, а не просто заявления. К тому же стоило бы показать и другую сторону – почему именно начался конфликт, подытожил народный депутат.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что масштабный конфликт гражданских с ТЦК во Львове снова акцентировал внимание на вопросе справедливо мобилизации и соблюдении закона. В Раде отметили, что свое слово должен сказать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы началось движение к решению проблемы.