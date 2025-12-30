У Раді заявили, що Путін вже анулював гарантії безпеки України, яких ще навіть не існує

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вчорашня фейкова атака на резиденцію Володимира Путіна фактично виступила краш-тестом потенційної мирної угоди. Серед оприлюднених Володимиром Зеленським 20 пунктів мирного плану був такий: "Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії – гарантії безпеки анулюють". Про це розповів нардеп Микола Княжицький.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може просто відмовитись від своїх територій у рамках мирного врегулювання війни з Росією, адже це суперечить українському законодавству, позиції суспільства та реальній ситуації на місцях. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.
Також видання "Коментарі" повідомляло — глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. При цьому він пригрозив Україні ударами у відповідь. За словами Лаврова, якого цитують російські пропагандисти, у ніч на 29 грудня Збройні сили України нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області РФ.
Раніше "Коментарі" писали – довгий час вважалося, що війна проти України, розв'язана режимом Володимира Путіна у лютому 2022 року, має стійку підтримку більшості росіян. Саме на це, як пише Forbes, спиралося багато європейських чиновників, пояснюючи високий рейтинг популярності російського президента і запроваджуючи обмеження на поїздки для громадян РФ до країн Євросоюзу.