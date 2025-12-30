У Раді заявили, що Путін вже анулював гарантії безпеки України, яких ще навіть не існує

Вчорашня фейкова атака на резиденцію Володимира Путіна фактично виступила краш-тестом потенційної мирної угоди. Серед оприлюднених Володимиром Зеленським 20 пунктів мирного плану був такий: "Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії – гарантії безпеки анулюють". Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Вчора ми побачили, як це працює на практиці. Путін легко вигадає причини, чому гарантії безпеки для нього не діють. Так само, як зараз він бомбить Україну "на підставі статуту ООН", завтра він робитиме рівно те саме, але вже на підставі мирної угоди", – зазначив політик.

