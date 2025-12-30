В Раде заявили, что Путин уже аннулировал гарантии безопасности Украины, которых еще даже не существует

Вчерашняя фейковая атака на резиденцию Владимира Путина фактически выступила краш-тестом потенциального мирного соглашения. Среди обнародованных Владимиром Зеленским 20 пунктов мирного плана было: "Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России – гарантии безопасности аннулируют". Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Вчера мы увидели, как это работает на практике. Путин легко придумает причины, почему гарантии безопасности для него бездействуют. Так же, как он бомбит Украину "на основании устава ООН", завтра он будет делать ровно то же, но уже на основании мирного соглашения", – отметил политик.

