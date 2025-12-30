Україна не може зробити цей крок: Зеленський зробив заяву про мирні переговори

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може просто відмовитись від своїх територій у рамках мирного врегулювання війни з Росією, адже це суперечить українському законодавству, позиції суспільства та реальній ситуації на місцях. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський зазначив, що питання територій є найскладнішим у переговорах про припинення війни і залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

"Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза нашого закону. Це не тільки про закон – там живуть люди, там знаходиться наша армія", – заявив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що на цих територіях проживає близько 300 тисяч людей, багато з яких постраждали від бойових дій. За його словами, сотні людей було поранено, десятки – загинуло, тому питання територій не може розглядатися формально чи чисто політично.

Він також підтвердив, що 20-пунктний мирний план узгоджено приблизно на 90%. Невирішеними залишаються лише два пункти, з яких ключовим є саме територіальне питання.

"Коли я сказав про 90%, це правда. Є лише одне головне питання, де у нас різні погляди – це території. І ці розбіжності не з американцями, а з росіянами", – наголосив український лідер.

Він додав, що Сполучені Штати розуміють позиції сторін та намагаються знайти компромісні рішення. За словами президента, Україна протягом останнього місяця демонструвала кроки, спрямовані на просування мирного процесу.

Коментуючи можливість референдуму територіями, Зеленський заявив, що такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий українським суспільством.

