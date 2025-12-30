Украина не может сделать этот шаг: Зеленский сделал заявление о мирных переговорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто отказаться от своих территорий в рамках мирного урегулирования войны с Россией, ведь это противоречит украинскому законодательству, позиции общества и реальной ситуации на местах. Об этом украинский лидер заявил в интервью Fox News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

"Мы не можем просто выйти из наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе – там живут люди, там находится наша армия", – заявил президент.

Владимир Зеленский отметил, что на этих территориях проживают около 300 тысяч человек, многие из которых пострадали от боевых действий. По его словам, сотни людей были ранены, десятки – погибли, поэтому вопрос территорий не может рассматриваться формально или чисто политически.

Он также подтвердил, что 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%. Нерешенными остаются только два пункта, из которых ключевым является именно территориальный вопрос.

"Когда я сказал о 90%, это правда. Есть только один главный вопрос, где у нас разные взгляды – это территории. И эти разногласия не с американцами, а с россиянами", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что Соединенные Штаты понимают позиции сторон и пытаются найти компромиссные решения. По словам президента, Украина в течение последнего месяца демонстрировала шаги, направленные на продвижение мирного процесса.

Комментируя возможность референдума по территориям, Зеленский заявил, что такой шаг не даст положительного результата и не будет поддержан украинским обществом.

