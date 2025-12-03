Цілком очікувано росіяни спробували обхитрити двох американських бізнесменів-переговірників старим перевіреним способом, запропонувавши говорити більше не на ті теми, які їх розділяють, а про взаємовигідне співробітництво. Насправді цей фінт у них працював завжди. Таку думку висловив нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко.

Переговори у Кремлі. Фото: з відкритих джерел

Нардеп розповідає, раніше можна було поговорити про спільну боротьбу з тероризмом чи питання стратегічної стабільності, але раз нинішні перемовники США найкраще розбираються у бюджетах великих проектів, то вирішили поговорити про видобуток рідкоземів та інші способи, як "несусвітнє бабло" потече в їх кишені. Мирні пропозиції також обговорили. Детально. Але, схоже, більше у тому контексті куди їх потрібно засунути.

"Назагал результати вчорашніх посиденьок і походеньок у Москві підтверджують, що росія зробила ставку на продовження війни до перемоги. Переговори їй потрібні або для дипломатичного оформлення власної перемоги, або як засіб зняття зовнішнього санкційного та політичного тиску", – зазначив Богдан Яременко.

Читайте також на порталі "Коментарі" - компромісного варіанта плану після закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Як передає портал "Коментарі", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у припиненні майже чотирирічної війни в Україні та досягненні мирної угоди між Києвом та Москвою є "прогрес", але говорити про те, що світ може настати незабаром поки що передчасно. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.



