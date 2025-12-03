Вполне ожидаемо россияне попытались обхитрить двух американских бизнесменов-переговорщиков старым проверенным способом, предложив говорить больше не на разделяющие их темы, а о взаимовыгодном сотрудничестве. На самом деле, этот финт у них работал всегда. Такое мнение высказал нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко.

Переговоры в Кремле. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказывает, что раньше можно было поговорить о совместной борьбе с терроризмом или вопросе стратегической стабильности, но раз нынешние переговорщики США лучше разбираются в бюджетах крупных проектов, то решили поговорить о добыче редкоземов и других способах, как "немировое бабло" потечет в их кармане. Мирные предложения тоже обсудили. Подробно. Но, похоже, больше в том контексте, куда их нужно засунуть.

"В целом результаты вчерашних посиделок и походенок в Москве подтверждают, что россия сделала ставку на продолжение войны до победы. Переговоры ей нужны либо для дипломатического оформления собственной победы, либо как средство снятия внешнего санкционного и политического давления", – сказал Богдан Яременко.

Читайте на портале "Комментарии" — компромиссного варианта плана после окончания войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – в прекращении почти четырехлетней войны в Украине и достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой есть "прогресс", но говорить о том, что мир может наступить вскоре пока преждевременно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.



