logo_ukra

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Рубіо вказав на важливий нюанс, який не дає досягти миру між Україною та РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Рубіо вказав на важливий нюанс, який не дає досягти миру між Україною та РФ

Марко Рубіо підкреслив, що закінчити війну треба так, щоб захистити майбутнє України.

3 грудня 2025, 07:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У припиненні майже чотирирічної війни в Україні та досягненні мирної угоди між Києвом та Москвою є "прогрес", але говорити про те, що світ може настати незабаром поки що передчасно. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо вказав на важливий нюанс, який не дає досягти миру між Україною та РФ

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

"Ми намагаємося з'ясувати, чи можливо завершити війну таким чином, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли погодитись. Я думаю, що ми досягли певного прогресу, але ми ще не досягли мети", – сказав Марко Рубіо.

При цьому держсекретар дав зрозуміти, що у Вашингтоні не знають, коли може наступити світ в Україні. Чиновник ухилився від відповіді на питання про те, наскільки близька перспектива світу.

Коли його запитали, наскільки він упевнений у перспективі світу, Рубіо поклав відповідальність на Путіна. За його словами, у випадку РФ рішення лише за російським диктатором.

"Важко сказати про рівень впевненості в цьому, тому що в кінцевому рахунку рішення в випадку Росії має ухвалювати виключно Путін. Не його радники, а Путін. Тільки Путін може покласти край цій війні на боці Росії", — заявив держсекретар.

Рубіо назвав російське вторгнення в Україну "найнелогічнішою війною".

За його словами, "ніхто насправді не виграє цю війну", оскільки російська сторона втрачає близько 7000 солдатів щотижня в битві за "територію, що залишилася, близько 30-50 кілометрів на 20% Донецької області".

Читайте також на порталі "Коментарі" — компромісного варіанта плану закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Як передає портал "Коментарі", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nypost.com/2025/12/02/us-news/marco-rubio-claims-progress-towards-ukraine-russian-peace-deal-but-says-only-putin-can-end-the-war/
Теги:

Новини

Всі новини