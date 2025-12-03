Рубіо вказав на важливий нюанс, який не дає досягти миру між Україною та РФ

Рубрики
У припиненні майже чотирирічної війни в Україні та досягненні мирної угоди між Києвом та Москвою є "прогрес", але говорити про те, що світ може настати незабаром поки що передчасно. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.
При цьому держсекретар дав зрозуміти, що у Вашингтоні не знають, коли може наступити світ в Україні. Чиновник ухилився від відповіді на питання про те, наскільки близька перспектива світу.
Коли його запитали, наскільки він упевнений у перспективі світу, Рубіо поклав відповідальність на Путіна. За його словами, у випадку РФ рішення лише за російським диктатором.
Рубіо назвав російське вторгнення в Україну "найнелогічнішою війною".
За його словами, "ніхто насправді не виграє цю війну", оскільки російська сторона втрачає близько 7000 солдатів щотижня в битві за "територію, що залишилася, близько 30-50 кілометрів на 20% Донецької області".
