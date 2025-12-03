Рубио указал на важный нюанс, который не дает достичь мира между Украиной и РФ

Рубрики
В прекращении почти четырехлетней войны в Украине и достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой есть "прогресс", но говорить о том, что мир может наступить совсем скоро пока что преждевременно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
При этом госсекретарь дал понять, что в Вашингтоне на знают, как скоро может наступить мир в Украине. Чиновник уклонился от ответа на вопрос о том, как близка перспектива мира.
Когда его спросили, насколько он уверен в перспективе мира, Рубио возложил ответственность на Путина. По его словам, в случае РФ решение только за российским диктатором.
Рубио назвал российское вторжение в Украину "самой нелогичной войной".
По его словам, "никто на самом деле не выиграет эту войну", поскольку российская сторона теряет около 7000 солдат еженедельно в битве за "оставшиеся около 30-50 километров территории на 20% Донецкой области".
