Рубио указал на важный нюанс, который не дает достичь мира между Украиной и РФ

В прекращении почти четырехлетней войны в Украине и достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой есть "прогресс", но говорить о том, что мир может наступить совсем скоро пока что преждевременно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Мы пытаемся выяснить, возможно ли завершить войну таким образом, чтобы защитить будущее Украины, и чтобы обе стороны могли согласиться. Я думаю, что мы достигли определенного прогресса, но мы еще не достигли цели", – сказал Марко Рубио.

При этом госсекретарь дал понять, что в Вашингтоне на знают, как скоро может наступить мир в Украине. Чиновник уклонился от ответа на вопрос о том, как близка перспектива мира.

Когда его спросили, насколько он уверен в перспективе мира, Рубио возложил ответственность на Путина. По его словам, в случае РФ решение только за российским диктатором.

"Трудно сказать об уровне уверенности в этом, потому что в конечном счете решение в случае России должно принимать исключительно Путин. Не его советники, а Путин. Только Путин может положить конец этой войне на стороне России", — заявил госсекретарь.

Рубио назвал российское вторжение в Украину "самой нелогичной войной".

По его словам, "никто на самом деле не выиграет эту войну", поскольку российская сторона теряет около 7000 солдат еженедельно в битве за "оставшиеся около 30-50 километров территории на 20% Донецкой области".

