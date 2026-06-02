У Раді розкрили деталі реформи ЗСУ: окремі військові можуть отримувати до 460 тисяч гривень

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Україні готують масштабні зміни у системі проходження військової служби, які мають вплинути на мобілізацію, демобілізацію, рівень грошового забезпечення та боротьбу з самовільним залишенням частин (СЗЧ). Про ключові елементи майбутньої реформи розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.
Військовим можуть платити до 460 тисяч гривень на місяць. Фото з відкритих джерел
Олександр Федієнко в ефірі "Еспресо" розповів, що одним з головних завдань реформи ЗСУ є підвищення мотивації військовослужбовців та створення умов, які дозволять зменшити кількість випадків СЗЧ.
Окремий акцент Федієнко робить на підтримці піхотинців, які тривалий час перебувають на передовій. За його словами, саме вони несуть найбільше навантаження під час бойових дій і найчастіше стикаються з фізичним та психологічним виснаженням. Федієнко повідомив, що для таких військовослужбовців планують запровадити спеціальні контракти, які передбачають середню зарплату у 300 тисяч гривень.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як українські сили можуть здійснити прорив фронту до кінця року.
Також "Коментарі" писали, що на Буковині мобілізували громадянина Німеччини.