У Раді розкрили деталі реформи ЗСУ: окремі військові можуть отримувати до 460 тисяч гривень

В Україні готують масштабні зміни у системі проходження військової служби, які мають вплинути на мобілізацію, демобілізацію, рівень грошового забезпечення та боротьбу з самовільним залишенням частин (СЗЧ). Про ключові елементи майбутньої реформи розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Військовим можуть платити до 460 тисяч гривень на місяць. Фото з відкритих джерел

Олександр Федієнко в ефірі "Еспресо" розповів, що одним з головних завдань реформи ЗСУ є підвищення мотивації військовослужбовців та створення умов, які дозволять зменшити кількість випадків СЗЧ.

"Наше завдання – підвищити мобілізацію, зменшити СЗЧ, підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, дозволити без погодження з командиром в межах одного корпусу переводитись з однієї бригади в другу, в межах різних корпусів за погодженням", — говорить нардеп.

Окремий акцент Федієнко робить на підтримці піхотинців, які тривалий час перебувають на передовій. За його словами, саме вони несуть найбільше навантаження під час бойових дій і найчастіше стикаються з фізичним та психологічним виснаженням. Федієнко повідомив, що для таких військовослужбовців планують запровадити спеціальні контракти, які передбачають середню зарплату у 300 тисяч гривень.

"Це десятимісячні контракти саме для піхотинців, а для новоборонних військовослужбовців – 14 місяців. Тобто всі без перебільшень військовослужбовці будуть мати право підписати такі контракти. Наскільки пам'ятаю, анонсовані цифри були безпередньо для людей. У мене записано: середня – це приблизно 300 тисяч, максимальна – це може бути 460 тисяч гривень", — розповів Федієнко.

