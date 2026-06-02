В Раде раскрыли детали реформы ВСУ: отдельные военные могут получать до 460 тысяч гривен

В Украине готовятся масштабные изменения в системе прохождения военной службы, которые должны повлиять на мобилизацию, демобилизацию, уровень денежного довольствия и борьбу с самовольным оставлением частей. О ключевых элементах предстоящей реформы рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Военным могут платить до 460 тысяч гривен в месяц. Фото из открытых источников

Александр Федиенко в эфире "Эспрессо" рассказал, что одной из главных задач реформы ВСУ является повышение мотивации военнослужащих и создание условий, позволяющих уменьшить количество случаев СЗЧ.

"Наша задача — повысить мобилизацию, уменьшить СЗЧ, повысить денежное довольствие военнослужащих, разрешить без согласования с командиром в пределах одного корпуса переводиться из одной бригады в другую, в пределах разных корпусов по согласованию", — говорит нардеп.

Отдельный акцент Федиенко делает на поддержке пехотинцев, длительно находящихся на передовой. По его словам, именно они несут наибольшую нагрузку во время боевых действий и чаще всего сталкиваются с физическим и психологическим истощением. Федиенко сообщил, что для таких военнослужащих планируют ввести специальные контракты, предусматривающие среднюю зарплату в 300 тысяч гривен.

"Это десятимесячные контракты именно для пехотинцев, а для военнослужащих – 14 месяцев. То есть, все без преувеличений военнослужащие будут иметь право подписать такие контракты. Насколько я помню, анонсированные цифры были безпередны для людей. У меня записано: средняя – это примерно 300 тысяч, максимальная – это может быть 460 тысяч гривен", – рассказал Федиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинские силы могут совершить прорыв фронта до конца года.

Также "Комментарии" писали, что на Буковине мобилизовали гражданина Германии.