В Раде раскрыли детали реформы ВСУ: отдельные военные могут получать до 460 тысяч гривен

Slava Kot
В Украине готовятся масштабные изменения в системе прохождения военной службы, которые должны повлиять на мобилизацию, демобилизацию, уровень денежного довольствия и борьбу с самовольным оставлением частей. О ключевых элементах предстоящей реформы рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Военным могут платить до 460 тысяч гривен в месяц. Фото из открытых источников
Александр Федиенко в эфире "Эспрессо" рассказал, что одной из главных задач реформы ВСУ является повышение мотивации военнослужащих и создание условий, позволяющих уменьшить количество случаев СЗЧ.
Отдельный акцент Федиенко делает на поддержке пехотинцев, длительно находящихся на передовой. По его словам, именно они несут наибольшую нагрузку во время боевых действий и чаще всего сталкиваются с физическим и психологическим истощением. Федиенко сообщил, что для таких военнослужащих планируют ввести специальные контракты, предусматривающие среднюю зарплату в 300 тысяч гривен.
