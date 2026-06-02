На Буковині мобілізували громадянина Німеччини - нардеп

Slava Kot
Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив, що представники ТЦК у Чернівецькій області нібито мобілізували громадянина Німеччини. За словами парламентаря, чоловік уже перебуває в одному з навчальних центрів, попри те, що раніше втратив громадянство України.
Георгій Мазурашу розповів, що йдеться про уродженця Чернівецької області, який проживає в Німеччині та приїхав до України відвідати родичів. Як стверджує депутат, попри документи, громадянина Німеччини його мобілізували представники ТЦК.
Народний депутат переконаний, що подібні випадки можуть негативно впливати на міжнародний імідж України та відносини з партнерами. Він також висловив сподівання, що ситуація буде оперативно перевірена дипломатичними установами та компетентними органами.
Наразі ситуацію не коментували представники ТЦК або Міністерства оборони України.
