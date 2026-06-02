На Буковині мобілізували громадянина Німеччини - нардеп

Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив, що представники ТЦК у Чернівецькій області нібито мобілізували громадянина Німеччини. За словами парламентаря, чоловік уже перебуває в одному з навчальних центрів, попри те, що раніше втратив громадянство України.

На Буковині нібито мобілізували громадянина Німеччини. Фото ілюстративне

Георгій Мазурашу розповів, що йдеться про уродженця Чернівецької області, який проживає в Німеччині та приїхав до України відвідати родичів. Як стверджує депутат, попри документи, громадянина Німеччини його мобілізували представники ТЦК.

"Неофіційні помічники рашистських агресорів на Буковині "бусифікували" громадянина Німеччини — уродженця Чернівецької області, якому в 2017 році Указом Президента було припинено громадянство України і який приїхав відвідати родичів. Нині "бусифікований" громадянин Німеччини перебуває в навчальному центрі. Про викрадення їх співвітчизника вже знають в Посольство Німеччини в Києві", — стверджує Мазурашу.

Народний депутат переконаний, що подібні випадки можуть негативно впливати на міжнародний імідж України та відносини з партнерами. Він також висловив сподівання, що ситуація буде оперативно перевірена дипломатичними установами та компетентними органами.

"Думаю, німецькі дипломати звільнять громадянина Німеччини з "бусифікаційного полону". Але навряд такі дії з боку українських шкідників у формі додають нашим партнерам бажання суттєвіше і оперативніше допомогти Україні у протистоянні рашистській агресії... Та й по Силах оборони злочинна діяльність "бусифікаторів" б'є потужно...", — додав нардеп.

Наразі ситуацію не коментували представники ТЦК або Міністерства оборони України.

