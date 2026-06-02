На Буковине мобилизовали гражданина Германии – нардеп

Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазураш заявил, что представители ТЦК в Черновицкой области якобы мобилизовали гражданина Германии. По словам парламентария, мужчина уже находится в одном из учебных центров, несмотря на то, что ранее потерял гражданство Украины.

На Буковине якобы мобилизовали гражданина Германии.

Георгий Мазураш рассказал, что речь идет о уроженце Черновицкой области, который проживает в Германии и приехал в Украину посетить родственников. Как утверждает депутат, несмотря на документы гражданина Германии его мобилизовали представители ТЦК.

"Неофициальные помощники рашистских агрессоров на Буковине "бусифицировали" гражданина Германии — уроженца Черновицкой области, которому в 2017 году Указом Президента было прекращено гражданство Украины и приехавший навестить родственников. В настоящее время "бусифицированный" гражданин Германии находится в учебном центре. О похищении их соотечественника уже знают в Посольстве Германии в Киеве", – утверждает Мазурашу.

Народный депутат убежден, что подобные случаи могут негативно отразиться на международном имидже Украины и отношениях с партнерами. Он также выразил надежду на то, что ситуация будет оперативно проверена дипломатическими учреждениями и компетентными органами.

"Думаю, немецкие дипломаты освободят гражданина Германии из "бусификационного плена". Но вряд ли такие действия со стороны украинских вредителей в форме придают нашим партнерам желание более существенно и оперативно помочь Украине в противостоянии рашистской агрессии... Да и по Силам обороны преступная деятельность "бусификаторов" бьет мощно...", — добавил нардеп.

Пока ситуацию не комментировали представители ТЦК или Министерства обороны Украины.

