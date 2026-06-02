На Буковине мобилизовали гражданина Германии – нардеп

Slava Kot
Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазураш заявил, что представители ТЦК в Черновицкой области якобы мобилизовали гражданина Германии. По словам парламентария, мужчина уже находится в одном из учебных центров, несмотря на то, что ранее потерял гражданство Украины.
На Буковине якобы мобилизовали гражданина Германии. Фото иллюстративное
Георгий Мазураш рассказал, что речь идет о уроженце Черновицкой области, который проживает в Германии и приехал в Украину посетить родственников. Как утверждает депутат, несмотря на документы гражданина Германии его мобилизовали представители ТЦК.
Народный депутат убежден, что подобные случаи могут негативно отразиться на международном имидже Украины и отношениях с партнерами. Он также выразил надежду на то, что ситуация будет оперативно проверена дипломатическими учреждениями и компетентными органами.
Пока ситуацию не комментировали представители ТЦК или Министерства обороны Украины.
