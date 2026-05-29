Тотальні зміни в системі мобілізації: в Раді дали обнадійливий прогноз

В Україні розробляють реформу системи мобілізації. Напередодні у Раді відбулася зустріч із міністром оборони Михайлом Федоровим.

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів про основні зміни у системі мобілізації.

“Обнадійлива зустріч з Міністром оборони Михайлом Федоровим. Багато чого нам розказували на умовах конфіденційності, зі зрозумілих причин. Михайло Альбертович зазначив, що він теж, м'яко кажучи, негативно сприймає те, що витворяють особи у формі під прикриттям "мобілізаційної роботи". Але, також із зрозумілих причин, він не може відкрито і публічно називати це свавілля і шкідництво так…”, — пояснив політик.

За його словами, обнадіює, що готують пакет змін, які дозволять перемістити акцент у мобілізації з примусу на мотивацію. Окремо, пояснив політик, йде робота з активізації залучення іноземців до ЗСУ. Також, за його словами, середня зарплата піхотинця становитиме 300 тис. грн.

Народний депутат розповів, що у кожного була можливість поставити одне-два питання.

“Довів до відома Федорова, що Генштаб блокує залучення до Сил оборони громадян 60+, попри те, що ці Добровольці придатні та підрозділи підтверджують готовність брати до себе цих громадян. І друге — попросив дати сигнал ТЦК, що від них хочуть якості, а не просто заганяння в армію "всіх підряд для кількості". На обидва питання була позитивна реакція”, — резюмував народний депутат.

