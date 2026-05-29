Война с Россией Тотальные изменения в системе мобилизации: в Раде дали обнадеживающий прогноз
Тотальные изменения в системе мобилизации: в Раде дали обнадеживающий прогноз

Народный депутат Мазурашу рассказал об основных аспектах реформы ТЦК

29 мая 2026, 18:02
Кречмаровская Наталия

В Украине разрабатывается реформа системы мобилизации. Накануне в Раде прошла встреча с министром обороны Михаилом Федоровым.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

"Обнадеживающая встреча с Министром обороны Михаилом Фёдоровым. Многое нам рассказывали на условиях конфиденциальности, по понятным причинам. Михаил Альбертович отметил, что он тоже, мягко говоря, отрицательно воспринимает то, что вытворяют лица в форме под прикрытием "мобилизационной работы". Но также по понятным причинам, он не может открыто и публично называть этот произвол и вредительство так…”, — пояснил политик.

По его словам, обнадеживает, что готовят пакет изменений, позволяющих переместить акцент в мобилизации по принуждению на мотивацию. Отдельно, пояснил политик, идет работа по активизации привлечения иностранцев в ВСУ. По его словам, средняя зарплата пехотинца будет составлять 300 тыс. грн.

Народный депутат рассказал, что у каждого была возможность задать один-два вопроса.

"Доказал до сведения Федорова, что Генштаб блокирует вовлечение в Силы обороны граждан 60+, несмотря на то, что эти Добровольцы пригодны и подразделения подтверждают готовность брать к себе этих граждан. И второе – попросил дать сигнал ТЦК, что от них хотят качества, а не просто загон в армию "всех подряд для количества". На оба вопроса была положительная реакция”, — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Мазурашу рассказал о большом схематозе в ТЦК. По его "очень скромным подсчетам — примерно миллион в сутки в твердой валюте".




Источник: https://t.me/nardepSN/3677
