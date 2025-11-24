У Раді окреслили червоні лінії мирної угоди: на що точно не піде Україна

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав головні пункти можливої мирної угоди, які, за його словами, "ніхто не може порушити".

Руслан Стефанчук. Фото: з відкритих джерел

Спікер українського парламенту заявив, що Україна не дасть згоди на юридичне визнання окупованих Росією територій, обмеження щодо українських збройних сил чи обмеження щодо майбутніх союзів України.

Стефанчук наголосив, що ці правила є принципами, які "ніхто не може порушити" на мирних переговорах. Він також заявив у шведському парламенті, що членство України в ЄС та НАТО має бути частиною будь-якого мирного плану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США та Україна заявили про розробку "оновленої та доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. При цьому в спільній заяві сторони назвали своє обговорення "вкрай продуктивним" і заявили, що продовжать його найближчими днями. При цьому Reuters пише про те, що учасники переговорів не надали подробиць про безліч питань, які необхідно закрити, включаючи питання як гарантувати безпеку Києва від загрози з боку Росії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – путінські чиновники та російські так звані "воєнкори" системно відкидають 28-пунктний "мирний план" США з моменту його появи у західних ЗМІ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше "Коментарі" писали – на Заході розповіли, хто насправді є автором мирного плану Трампа.



