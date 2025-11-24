Зеленский готовится к решающему разговору с Трампом о мирном плане для Украины: детали

США и Украина заявили о разработке "обновлённого и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали своё обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни. При этом Reuters пишет о том, что участники переговоров не предоставили подробностей о множестве вопросов, которые необходимо закрыть, включая вопрос о том, как гарантировать безопасность Киева от угрозы со стороны России.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"В отдельном заявлении Белый дом сообщил, что новая версия включает усиленные гарантии безопасности, и что украинская делегация заявила, что она "отражает их национальные интересы", — пишет издание.

При этом госсекретарь США Марко Рубио, возглавлявший переговоры, сообщил журналистам в Женеве, что ещё предстоит проработать вопросы, включая роль НАТО, но его команда сузила круг нерешённых проблем мирном плане для Украины, продвигаемом президентом Дональдом Трампом.

Рубио подтвердил, что Соединенным Штатам все еще нужно время для решения оставшихся вопросов. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто к четвергу, но предположил, что это может занять и больше времени. В то же время ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен одобрить план до четверга.

При этом, по данным представителя Госдепартамента, Рубио покинул Женеву и отправился обратно в Вашингтон.

Также, по данным источников Reuters, официальные лица США и Украины консультируются относительно возможности визита Зеленского в США, возможно, уже на этой неделе, для обсуждения мирного плана США с Трампом.

СМИ пишет, главная идея заключается в том, что они обсудят наиболее чувствительные вопросы мирного плана, такие как территориальный вопрос, сообщил один из источников. Точная дата пока окончательно не утверждена.

