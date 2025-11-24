Чем закончились переговоры с США о мире: у Зеленского сделали заявление

На встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Переговоры США и Украины в Женеве. Фото: из открытых источников

Отмечается, что переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира. Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов.

Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире.

Сообщается, что украинская делегация еще раз выразила благодарность США и лично президенту Штатов Дональду Трампу "за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней".

Стороны договорились в ближайшие дни продолжить работу над предложениями.

Также они планируют поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами.

Окончательные решения по этому рамочному документу будут принимать президенты стран Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

