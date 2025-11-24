Чим закінчилися переговори зі США про мир: у Зеленського зробили заяву

На зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ про мир. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Переговори США та України у Женеві. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що переговори були конструктивними, зосередженими та повними взаємної поваги, що наголосило на спільній прихильності до досягнення справедливого та міцного світу. Обидві сторони визнали консультації надто продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес у відповідності позицій та визначенні чітких подальших кроків.

Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий та справедливий мир.

За підсумками переговорів сторони підготували оновлений та доопрацьований документ про мир.

Повідомляється, що українська делегація ще раз висловила подяку США та особисто президенту Штатів Дональду Трампу "за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів".

Сторони домовилися найближчими днями продовжити роботу над пропозиціями.

Також вони планують підтримувати тісний контакт із європейськими партнерами.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документу прийматимуть президенти країн Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

