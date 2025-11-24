Зеленський готується до вирішальної розмови з Трампом щодо мирного плану для України: деталі

США та Україна заявили про розробку "оновленої та доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. При цьому в спільній заяві сторони назвали своє обговорення "вкрай продуктивним" і заявили, що продовжать його найближчими днями. При цьому Reuters пише про те, що учасники переговорів не надали подробиць про безліч питань, які необхідно закрити, включаючи питання як гарантувати безпеку Києва від загрози з боку Росії.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: із відкритих джерел

"В окремій заяві Білий дім повідомив, що нова версія включає посилені гарантії безпеки, і що українська делегація заявила, що вона "відбиває їхні національні інтереси", — пише видання.

При цьому держсекретар США Марко Рубіо, який очолював переговори, повідомив журналістам у Женеві, що ще доведеться опрацювати питання, включаючи роль НАТО, але його команда звузила коло невирішених проблем у мирному плані для України, що просувається президентом Дональдом Трампом.

Рубіо підтвердив, що Сполученим Штатам все ще потрібен час для вирішення питань, що залишилися. Він висловив сподівання, що угоди буде досягнуто до четверга, але припустив, що це може зайняти і більше часу. У той же час, раніше Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен схвалити план до четверга.

При цьому, за даними представника Держдепартаменту, Рубіо залишив Женеву і вирушив до Вашингтона.

Також, за даними джерел Reuters, офіційні особи США та України консультуються щодо можливості візиту Зеленського до США, можливо, вже цього тижня для обговорення мирного плану США з Трампом.

ЗМІ пише, що головна ідея полягає в тому, що вони обговорять найбільш чутливі питання мирного плану, такі як територіальне питання, повідомило одне з джерел. Точну дату поки що остаточно не затверджено.

