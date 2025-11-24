В Раде очертили красные линии мирного соглашения: на что точно не пойдет Украина

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил главные пункты возможного мирного соглашения, которые, по его словам, "никто не может нарушить".

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Спикер украинского парламента заявил, что Украина не даст согласие на юридическое признание оккупированных Россией территорий, ограничения в отношении украинских вооруженных сил или ограничения относительно будущих союзов Украины.

Стефанчук акцентировал, что эти правила являются принципами, которые "никто не может нарушить" на мирных переговорах. Он также заявил в шведском парламенте, что членство Украины в ЕС и НАТО должно быть частью любого мирного плана.

