В Раде очертили красные линии мирного соглашения: на что точно не пойдет Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде очертили красные линии мирного соглашения: на что точно не пойдет Украина

Руслан Стефанчук акцентировал на трех основных пунктах, по которым Киев не готов уступить

24 ноября 2025, 14:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил главные пункты возможного мирного соглашения, которые, по его словам, "никто не может нарушить".

В Раде очертили красные линии мирного соглашения: на что точно не пойдет Украина

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Спикер украинского парламента заявил, что Украина не даст согласие на юридическое признание оккупированных Россией территорий, ограничения в отношении украинских вооруженных сил или ограничения относительно будущих союзов Украины.

Стефанчук акцентировал, что эти правила являются принципами, которые "никто не может нарушить" на мирных переговорах. Он также заявил в шведском парламенте, что членство Украины в ЕС и НАТО должно быть частью любого мирного плана.

Читайте также на портале "Комментарии" — США и Украина заявили о разработке "обновлённого и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали своё обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни. При этом Reuters пишет о том, что участники переговоров не предоставили подробностей о множестве вопросов, которые необходимо закрыть, включая вопрос о том, как гарантировать безопасность Киева от угрозы со стороны России.

Также издание "Комментарии" сообщало – путинские чиновники и российские так называемые "военкоры" системно отвергают 28-пунктный "мирный план" США с момента его появления в западных СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Ранее "Комментарии" писали – на Западе рассказали, кто на самом деле автор мирного плана Трампа.




