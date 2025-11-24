Путина устроит только один план по Украине: в США раскрыли детали

Путинские чиновники и российские так называемые "военкоры" системно отвергают 28-пунктный "мирный план" США с момента его появления в западных СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики приводят заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова от 22 ноября, который заявил, что Кремль не может отступить от требований диктатора Владимира Путина, озвученных на саммите на Аляске в августе 2025 года. Он также подтвердил стремление России якобы устранить "коренные причины" войны. К ним Рябков отнес расширение НАТО, размещение вооружений в Восточной Европе и якобы дискриминацию русского языка, русского народа и Русской православной церкви в Украине.

Эксперты говорят, что такие тезисы согласуются с позицией других высокопоставленных российских чиновников.

Рябков также отметил, что Россия продолжит действовать в соответствии со своими "национальными интересами", несмотря на санкции, что свидетельствует о готовности Кремля поддерживать военные действия в Украине даже в условиях дальнейшего экономического давления.

По оценкам ISW, Путин во время саммита на Аляске также показал, что его взгляды на суверенитет Украины остаются неизменными с 2021 года, а интереса к серьезным мирным переговорам Москва не демонстрирует.

В свою очередь, зампредседателя Комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Алексей Журавлев заявил, что предложенный США мирный план якобы сохраняет "угрозу на российской границе", имея в виду существование Украины и общую границу России с Польшей и странами Балтии. Он утверждает, что к плану следует относиться с "чрезвычайной осторожностью" и рассматривать его лишь как "отправную точку".

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также раскритиковал возможность передачи Украине ракет дальнего действия, в частности "Томагавков", заявив, что это противоречит заявленной Москвой цели "демилитаризации".

Один из приближенных к Кремлю блогеров заявил, что план может ограничить возможности России захватить больше украинских территорий, а заявления Путина от 21 ноября он расценил как сигнал продолжать войну, пока есть возможность продвижения.

По данным ISW, кремлевские чиновники и провоенные блогеры системно отвергают 28-пунктный план США с момента его появления в западных СМИ 20 ноября.

Аналитики оценивают, что Россия вряд ли примет любой мирный план, который не предусматривает фактической капитуляции Украины, а Украина и Запад взамен могут использовать ряд слабых мест России для давления на Кремль.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Об этом говорится в заявлении Белого дома.



