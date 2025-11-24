Путіна влаштує лише один план щодо України: у США розкрили деталі

Путінські чиновники та російські так звані "військори" системно відкидають 28-пунктний "мирний план" США з моменту його появи у західних ЗМІ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики наводять заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова від 22 листопада, який заявив, що Кремль не може відступити від вимог диктатора Володимира Путіна, озвучених на саміті на Алясці у серпні 2025 року. Він також підтвердив прагнення Росії нібито усунути "корінні причини" війни. До них Рябков відніс розширення НАТО, розміщення озброєнь у Східній Європі та нібито дискримінацію російської мови, російського народу та Російської православної церкви в Україні.

Експерти кажуть, що такі тези узгоджуються з позицією інших російських високопосадовців.

Рябков також зазначив, що Росія продовжить діяти відповідно до своїх "національних інтересів", незважаючи на санкції, що свідчить про готовність Кремля підтримувати військові дії в Україні навіть в умовах подальшого економічного тиску.

За оцінками ISW, Путін під час саміту на Алясці також показав, що його погляди на суверенітет України залишаються незмінними з 2021 року, а інтерес до серйозних мирних переговорів Москва не демонструє.

У свою чергу заступник голови Комітету Держдуми РФ з питань оборони Олексій Журавльов заявив, що запропонований США мирний план нібито зберігає "загрозу на російському кордоні", маючи на увазі існування України та спільний кордон Росії з Польщею та країнами Балтії. Він стверджує, що до плану слід ставитися з "надзвичайною обережністю" і розглядати його лише як "відправну точку".

Перший заступник голови Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа також розкритикував можливість передачі Україні ракет дальньої дії, зокрема "Томагавків", заявивши, що це суперечить заявленій Москвою меті "демілітаризації".

Один із наближених до Кремля блогерів заявив, що план може обмежити можливості Росії захопити більше українських територій, а заяви Путіна від 21 листопада він розцінив як сигнал продовжувати війну, допоки є можливість просування.

За даними ISW, кремлівські чиновники та провоєнні блогери системно відкидають 28-пунктний план США з моменту його появи у західних ЗМІ 20 листопада.

Аналітики оцінюють, що Росія навряд чи прийме будь-який мирний план, який не передбачає фактичної капітуляції України, а Україна та Захід натомість можуть використати низку слабких місць Росії для тиску на Кремль.

