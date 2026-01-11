У Раді готують жорсткіші правила мобілізації: кому хочуть скасувати відстрочку

У Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які можуть суттєво вплинути на тисячі чоловіків призовного віку. Йдеться про можливе скасування відстрочки для громадян віком від 25 років, які вступають до закладів вищої, передвищої або професійної освіти.

У Верховній Раді готують зміни до мобілізації. Фото з відкритих джерел

Народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону розповів, що в парламенті вже є законопроєкт, підготовлений до другого читання, який не обмежує право на освіту, але звужує можливості отримання відстрочки від мобілізації.

"Один з цих законопроєктів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни", — сказав Бабак.

Депутат звернув увагу на різке зростання кількості студентів старшого віку. Якщо до 2022 року в системі вищої та професійної освіти навчалося близько 30 тисяч чоловіків старше 25 років, то станом на 1 вересня 2025 року їх кількість зросла до приблизно 250 тисяч, тобто у понад 8 разів. За словами нардепа, така динаміка свідчить про використання освіти як способу уникнення мобілізації.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що стосуються цієї теми. Законопроєкт №13634 передбачає відстрочку лише у разі першого здобуття нового рівня освіти. Законопроєкт №13574 поширює аналогічні обмеження і на вищу освіту. Саме він уже пройшов перше читання і, за оцінками депутатів, має високі шанси бути ухваленим у другому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на тлі мобілізації студентів почали масово відраховувати з університетів.

Також "Коментарі" писали, що 200 тисяч студентів ухиляються від служби.