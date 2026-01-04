На тлі мобілізації студентів почали масово відраховувати з університетів: що відбувається

В українських вишах почали масово відраховувати студентів за пропуски занять на тлі мобілізації. Причиною цього став різкий наплив чоловіків призовного віку до закладів вищої освіти, багато з яких вступали не заради навчання, а щоб отримати відстрочку від військової служби.

Почалися масові відрахування студентів. Фото з відкритих джерел

За словами народної депутатки Наталії Піпи, у 2024 році до передвищих навчальних закладів вступили рекордні 55 581 чоловік призовного віку, а у 2025 році цей показник знизився до 24 819, але залишається високим. ЗВО посилили контроль відвідуваності, тому студентів, які не з’являються на парах, відраховують.

"Всіх тих студентів, яких не було на парах — відраховували. І це продовжують робити далі. Це діючий механізм. Служба має право перевіряти присутність студентів на будь-якому рівні навчання. Ті, хто перейшов туди не для навчання, а щоб мати відстрочку, позбавляються цього", — додала Піпа зауваживши, що це не нові механізми відрахування студентів.

Крім того, у Верховній Раді готуються законопроєкти, які обмежують відстрочку для чоловіків старших за 25 років. Законопроєкт №13634 передбачає надання відстрочки лише при першому здобутті нового рівня освіти, а №13574 розширює аналогічні норми на вищу освіту. Другий документ вже пройшов перше читання і готується до другого, і, за словами голови підкомітету Юлії Гришиної, має більше шансів на ухвалення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ВЛК планують скоротити перелік хвороб для непридатності для мобілізації.

Також "Коментарі" писали, що 200 тисяч студентів ухиляються від мобілізації в Україні. Очікуються масові відрахування та суворі перевірки з 1 січня.