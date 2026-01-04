На фоне мобилизации студентов начали массово отчислять из университетов: что происходит

В украинских вузах начали массово отчислять студентов за пропуски занятий на фоне мобилизации. Причиной этого стал резкий наплыв мужчин призывного возраста в заведения высшего образования, многие из которых поступали не ради учебы, а чтобы получить отсрочку от военной службы.

Начались массовые отчисления студентов. Фото из открытых источников

По словам народной депутатки Натальи Пипы, в 2024 году в высшие учебные заведения вступили рекордные 55 581 человек призывного возраста, а в 2025 году этот показатель снизился до 24 819, но остается высоким. Университеты усилили контроль посещаемости, а студентов, не появляющихся на парах, отчисляют.

"Всех тех студентов, которых не было на парах — отсчитывали. И это продолжают делать дальше. Это действующий механизм. Служба имеет право проверять присутствие студентов на любом уровне обучения. Те, кто перешел туда не для обучения, а чтобы иметь отсрочку, лишаются этого", — добавила Пипа, заметив, что это не новые механизмы отчисления студентов.

Кроме того, в Верховной Раде готовятся законопроекты, ограничивающие отсрочку для мужчин старше 25 лет. Законопроект №13634 предусматривает предоставление отсрочки только при первом получении нового уровня образования, а №13574 расширяет аналогичные нормы на высшее образование. Второй документ уже прошел первое чтение и готовится ко второму, и, по словам главы подкомитета Юлии Гришиной, имеет больше шансов на принятие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВЛК планируют сократить список болезней для непригодности для мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что 200 тысяч студентов уклоняются от мобилизации в Украине. Ожидаются массовые отчисления и строгие проверки с 1 января.