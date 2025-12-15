logo_ukra

200 тисяч студентів ухиляються від служби: масові відрахування та суворі перевірки з 1 січня

Кількість студентів чоловічої статі старше 25 років зросла з 30 тисяч до 250 тисяч, держава посилює контроль над коледжами та університетами.

15 грудня 2025, 14:55
Автор:
Проніна Анна

В Україні навчання у закладах освіти стало одним із найпоширеніших способів уникнення мобілізації. За даними Міністерства оборони та профільних державних органів, різко зросла кількість студентів чоловічої статі віком від 25 років. Про це повідомляє видання "Експерт". 

200 тисяч студентів ухиляються від служби: масові відрахування та суворі перевірки з 1 січня

МОН готує відрахування 200 тисяч студентів з 1 січня для мобілізації

Якщо у 2021 році в університетах, коледжах та інших закладах освіти навчалося близько 30 тисяч чоловіків цієї вікової категорії, то нині їхня кількість сягнула приблизно 250 тисяч. Така динаміка викликала серйозні підозри, через що держава розпочала масштабні перевірки навчальних закладів.

Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак повідомив, що інспекції вже дали перші результати і плануються подальші перевірки. Особливу увагу приділяють коледжам, де чоловіки часто шукають простіший спосіб отримати відстрочку від мобілізації.

За підсумками вже проведених перевірок по всій країні було відраховано близько 50 тисяч студентів. Проте тенденція масового збільшення кількості студентів старше 25 років залишається очевидною.

"Протягом багатьох років у системі освіти стабільно навчалося близько 30 тисяч студентів віком понад 25 років. Нині їх уже 250 тисяч. Фактично контингент зріс на 220 тисяч осіб в умовах повномасштабної війни", – наголосив Руслан Гурак.

Попри зменшення населення України до 25–30 мільйонів осіб, кількість студентів не лише не зменшилася, а суттєво зросла, що викликає додаткові запитання у державних органів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЗСУ взяли в полон легкоатлета з Кенії, якого в РФ заманили "спортивним фестивалем", натомість відправили на фронт.



