ЗСУ взяли в полон легкоатлета з Кенії, якого в РФ заманили «спортивним фестивалем»
ЗСУ взяли в полон легкоатлета з Кенії, якого в РФ заманили «спортивним фестивалем»

36-річний кенійський бігун шукав заробітку, а замість стартової доріжки отримав фронт, дрони й артобстріли

15 грудня 2025, 13:10
Історія, яка більше нагадує сюжет трилера, ніж реальність, стала відомою завдяки свідченням полоненого. Збройні сили України взяли в полон 36-річного легкоатлета з Кенії Еванса Кібета, якого росіяни обманом втягнули у війну проти України. Про це повідомляє ABC News.

ЗСУ взяли в полон легкоатлета з Кенії, якого в РФ заманили «спортивним фестивалем»

Росіяни обманом кинули африканського спортсмена воювати проти України

За словами Кібета, через фінансові труднощі він шукав можливість заробітку за кордоном. Пропозиція виглядала безпечною та привабливою — участь у спортивному фестивалі в Санкт-Петербурзі з оплатою та перспективами. Для спортсмена це був шанс підтримати родину і повернутися додому з грошима.

Однак після приїзду до Росії ситуація різко змінилася. Йому та ще кільком громадянам африканських країн запропонували "формальність" — продовження візи й підписання контрактів російською мовою. Зміст документів їм не пояснювали. Як з’ясувалося згодом, це були контракти на службу в російській армії.

Після підписання у Кібета забрали паспорт, відправили на полігон і провели коротку базову підготовку. Уже за тиждень він опинився на передовій. За словами полоненого, лише тоді він усвідомив, що потрапив у реальну війну — з артилерійськими обстрілами, дронами та постійною загрозою смерті.

Не витримавши страху й розуміючи, що не має жодного стосунку до цієї війни, кенієць утік. Він зняв військову форму, переховувався в лісі майже дві доби, після чого вийшов до позицій українських військових і добровільно здався в полон. Українські бійці надали йому воду та їжу.

Кібета взяли в полон військові 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка в районі Вовчанська. Він підтвердив, що не мав жодного бажання воювати проти України й переконаний: у разі повернення до російських підрозділів його могли б просто ліквідувати як "неблагонадійного".

Журналісти зазначають, що це не поодинокий випадок. Українські сили неодноразово брали в полон громадян країн Африки, які розповідали схожі історії — обіцянки роботи, навчання або спортивних заходів, що завершувалися фронтом. Водночас частина іноземців усе ж вступає до російської армії свідомо.

За даними української сторони, у лавах російських сил нині перебувають щонайменше 1 436 громадян Африки з 36 країн. Кремль продовжує вербування іноземців, використовуючи фінансову скруту, інформаційну ізоляцію та мовний бар’єр як інструменти втягування у війну.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що окупанти знову готуються до нещадного обстрілу України.



