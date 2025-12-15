ЗСУ взяли в полон легкоатлета з Кенії, якого в РФ заманили «спортивним фестивалем»

Історія, яка більше нагадує сюжет трилера, ніж реальність, стала відомою завдяки свідченням полоненого. Збройні сили України взяли в полон 36-річного легкоатлета з Кенії Еванса Кібета, якого росіяни обманом втягнули у війну проти України. Про це повідомляє ABC News.

Росіяни обманом кинули африканського спортсмена воювати проти України

За словами Кібета, через фінансові труднощі він шукав можливість заробітку за кордоном. Пропозиція виглядала безпечною та привабливою — участь у спортивному фестивалі в Санкт-Петербурзі з оплатою та перспективами. Для спортсмена це був шанс підтримати родину і повернутися додому з грошима.

Однак після приїзду до Росії ситуація різко змінилася. Йому та ще кільком громадянам африканських країн запропонували "формальність" — продовження візи й підписання контрактів російською мовою. Зміст документів їм не пояснювали. Як з’ясувалося згодом, це були контракти на службу в російській армії.

Після підписання у Кібета забрали паспорт, відправили на полігон і провели коротку базову підготовку. Уже за тиждень він опинився на передовій. За словами полоненого, лише тоді він усвідомив, що потрапив у реальну війну — з артилерійськими обстрілами, дронами та постійною загрозою смерті.

Не витримавши страху й розуміючи, що не має жодного стосунку до цієї війни, кенієць утік. Він зняв військову форму, переховувався в лісі майже дві доби, після чого вийшов до позицій українських військових і добровільно здався в полон. Українські бійці надали йому воду та їжу.

Кібета взяли в полон військові 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка в районі Вовчанська. Він підтвердив, що не мав жодного бажання воювати проти України й переконаний: у разі повернення до російських підрозділів його могли б просто ліквідувати як "неблагонадійного".

Журналісти зазначають, що це не поодинокий випадок. Українські сили неодноразово брали в полон громадян країн Африки, які розповідали схожі історії — обіцянки роботи, навчання або спортивних заходів, що завершувалися фронтом. Водночас частина іноземців усе ж вступає до російської армії свідомо.

За даними української сторони, у лавах російських сил нині перебувають щонайменше 1 436 громадян Африки з 36 країн. Кремль продовжує вербування іноземців, використовуючи фінансову скруту, інформаційну ізоляцію та мовний бар’єр як інструменти втягування у війну.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що окупанти знову готуються до нещадного обстрілу України.