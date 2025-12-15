ВСУ взяли в плен легкоатлета из Кении, которого в РФ привлекли «спортивным фестивалем»

История, больше напоминающая сюжет триллера, чем реальность, стала известна благодаря свидетельствам пленника. Вооруженные силы Украины пленили 36-летнего легкоатлета из Кении Эванса Кибета, которого россияне обманом втянули в войну против Украины. Об этом сообщает ABC News.

Россияне обманом бросили африканского спортсмена воевать против Украины

По словам Кибета, из-за финансовых трудностей он искал возможность заработка за границей. Предложение выглядело безопасным и привлекательным — участие в спортивном фестивале в Санкт-Петербурге с оплатой и перспективами. Для спортсмена это был шанс поддержать семью и возвратиться домой с деньгами.

Однако после приезда в Россию ситуация резко изменилась. Ему и еще нескольким гражданам африканских стран предложили "формальность" — продление визы и подписание контрактов на русском языке. Содержание документов им не объясняли. Как выяснилось впоследствии, это были контракты на службу в русской армии.

После подписания у Кибета забрали паспорт, отправили на полигон и провели короткую базовую подготовку. Уже через неделю он оказался на передовой. По словам пленника, только тогда он осознал, что попал в реальную войну с артиллерийскими обстрелами, дронами и постоянной угрозой смерти.

Не выдержав страха и понимая, что не имеет никакого отношения к этой войне, кениец скрылся. Он снял военную форму, скрывался в лесу почти двое суток, после чего вышел к позициям украинских военных и добровольно сдался в плен. Украинские бойцы предоставили ему воду и еду.

Кибета пленили военные 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко в районе Волчанска. Он подтвердил, что не имел никакого желания воевать против Украины и убежден: в случае возвращения в российские подразделения его могли бы просто ликвидировать как "неблагонадежного".

Журналисты отмечают, что это не редкий случай. Украинские силы неоднократно брали в плен граждан стран Африки, которые рассказывали подобные истории — завершавшиеся фронтом обещания работы, обучения или спортивных мероприятий. В то же время часть иностранцев все же вступает в русскую армию сознательно.

По данным украинской стороны, в рядах российских сил в настоящее время находятся не менее 1 436 граждан Африки из 36 стран. Кремль продолжает вербовку иностранцев, используя финансовые затруднения, информационную изоляцию и языковой барьер как инструменты втягивания в войну.

