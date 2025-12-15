200 тысяч студентов уклоняются от службы: массовые отчисления и строгие проверки с 1 января

В Украине обучение в учебных заведениях стало одним из самых распространенных способов избегания мобилизации. По данным Министерства обороны и профильных государственных органов, резко возросло количество студентов мужского пола в возрасте от 25 лет. Об этом сообщает издание "Эксперт".

МОН готовит отчисления 200 тысяч студентов с 1 января для мобилизации

Если в 2021 году в университетах, колледжах и других учебных заведениях обучалось около 30 тысяч мужчин этой возрастной категории, то сейчас их количество достигло примерно 250 тысяч. Такая динамика вызвала серьезные подозрения, из-за чего государство приступило к масштабным проверкам учебных заведений.

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак сообщил , что инспекции уже дали первые результаты и планируются дальнейшие проверки. Особое внимание уделяют колледжам, где мужчины часто ищут более простой способ получить отсрочку от мобилизации.

По итогам уже проведенных проверок по всей стране отчислено около 50 тысяч студентов. Однако тенденция массового увеличения количества студентов старше 25 лет остается очевидной.

"В течение многих лет в системе образования стабильно обучалось около 30 тысяч студентов старше 25 лет. В настоящее время их уже 250 тысяч. Фактически контингент вырос на 220 тысяч человек в условиях полномасштабной войны", – подчеркнул Руслан Гурак.

Несмотря на уменьшение населения Украины до 25-30 миллионов человек, количество студентов не только не уменьшилось, а существенно возросло, что вызывает дополнительные вопросы у государственных органов.

