Главная Новости Общество Война с Россией В Раде готовят более жесткие правила мобилизации: кому хотят отменить отсрочку
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде готовят более жесткие правила мобилизации: кому хотят отменить отсрочку

В Верховной Раде готовят перемены к мобилизации. Мужчинам старше 25 лет могут отменить отсрочку во время учебы.

11 января 2026, 10:10
Автор:
avatar

Slava Kot

В Верховной Раде готовят изменения к правилам мобилизации, которые могут оказать существенное влияние на тысячи мужчин призывного возраста. Речь идет о возможной отмене отсрочки для граждан в возрасте от 25 лет, поступающих в заведения высшего или профессионального образования.

В Верховной Раде готовят перемены к мобилизации. Фото из открытых источников

В Верховной Раде готовят перемены к мобилизации. Фото из открытых источников

Народный депутат, глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона рассказал, что в парламенте уже есть законопроект, подготовленный ко второму чтению, не ограничивающий право на образование, но сужающий возможности получения отсрочки от мобилизации.

"Один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные высшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", — сказал Бабак.

Депутат обратил внимание на резкий рост числа студентов постарше. Если к 2022 году в системе высшего и профессионального образования обучалось около 30 тысяч мужчин старше 25 лет, то по состоянию на 1 сентября 2025 года их количество возросло до примерно 250 тысяч, то есть более чем в 8 раз. По словам нардепа, такая динамика свидетельствует об использовании образования как способе избегания мобилизации.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, касающиеся этой темы. Законопроект №13634 предусматривает отсрочку только в случае первого получения нового уровня образования. Законопроект №13574 распространяет аналогичные ограничения и на высшее образование. Именно он уже прошел первое чтение и, по оценкам депутатов, имеет высокие шансы быть принятым во втором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне мобилизации студентов начали массово отчислять из университетов.

Также "Комментарии" писали, что 200 тысяч студентов уклоняются от службы.



