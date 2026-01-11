В Раде готовят более жесткие правила мобилизации: кому хотят отменить отсрочку

В Верховной Раде готовят изменения к правилам мобилизации, которые могут оказать существенное влияние на тысячи мужчин призывного возраста. Речь идет о возможной отмене отсрочки для граждан в возрасте от 25 лет, поступающих в заведения высшего или профессионального образования.

В Верховной Раде готовят перемены к мобилизации. Фото из открытых источников

Народный депутат, глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона рассказал, что в парламенте уже есть законопроект, подготовленный ко второму чтению, не ограничивающий право на образование, но сужающий возможности получения отсрочки от мобилизации.

"Один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные высшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", — сказал Бабак.

Депутат обратил внимание на резкий рост числа студентов постарше. Если к 2022 году в системе высшего и профессионального образования обучалось около 30 тысяч мужчин старше 25 лет, то по состоянию на 1 сентября 2025 года их количество возросло до примерно 250 тысяч, то есть более чем в 8 раз. По словам нардепа, такая динамика свидетельствует об использовании образования как способе избегания мобилизации.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, касающиеся этой темы. Законопроект №13634 предусматривает отсрочку только в случае первого получения нового уровня образования. Законопроект №13574 распространяет аналогичные ограничения и на высшее образование. Именно он уже прошел первое чтение и, по оценкам депутатов, имеет высокие шансы быть принятым во втором.

