У Путіна заявили про повне захоплення Покровська та Вовчанська

У Росії зробили нову заяву про нібито захоплення українських міст Покровська на Донеччині та Вовчанська на Харківщині.

Окрім того, диктатору Володимиру Путіну нібито доповіли про "початок звільнення" Гуляйполя. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські пропагандисти.

Пєсков повідомив, що Путін побував на одному з пунктів управління російських військ. Там начальник генштабу РФ Валерій Герасимов та інші командувачі доповіли диктатору про "захоплення" Покровська і Вовчанська.

"Президентові доповіли про початок операції зі звільнення міста Гуляйполе, зараз тривають вуличні бої", — сказав речник Кремля.

Російські ЗМІ також цитують заяви міноборони РФ, яке оприлюднило кадри з Покровська, де окупанти нібито розгорнули ворожі триколори в центрі міста.

Як повідомляв портал "Коментарі", за словами начальника відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади Артема Прібильнова, ситуація у Покровську залишається напруженою: лінія боєзіткнення там проходить просто по залізничній колії. Місто накрили складні погодні умови — густий туман і низька видимість. Це ускладнює виявлення противника, який просувається невеликими групами, створюючи так звані "сірі зони" — ділянки, що не контролюються жодною зі сторін.

Видання "Коментарі" також писало, що президент Володимир Зеленський спростував заяви росіян про нібито захоплення Куп’янська на Харківщині. За його словами, українські захисники вичистили вже майже всіх окупантів з міста.

Раніше портал "Коментарі" писав, що міністерство оборони РФ заявило про повну окупацію міста Куп’янську у Харківській області. Таку ж заяву 20 листопада робив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували таку інформацію та наголосили, що "захоплення Куп’янська" – це фейк.