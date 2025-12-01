logo

Война с Россией У Путина заявили о полном захвате Покровска и Волчанска
НОВОСТИ

У Путина заявили о полном захвате Покровска и Волчанска

Путину доложили о захвате Покровска и Волчанская, а также о «начале освобождения» Гуляйполя

1 декабря 2025, 22:50

Автор:
avatar

Маламура Сергій

В России сделали новое заявление о якобы захвате украинских городов Покровска на Донетчине и Волчанска на Харьковщине.

У Путина заявили о полном захвате Покровска и Волчанска

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Кроме того, диктатору Владимиру Путину якобы доложили о "начале освобождения" Гуляйполя. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские пропагандисты.

Песков сообщил, что Путин побывал в одном из пунктов управления российских войск. Там начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и другие командующие доложили диктатору о "захвате" Покровска и Волчанская.

"Президенту доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе, сейчас продолжаются уличные бои", — сказал спикер Кремля.

Российские СМИ также цитируют заявления минобороны РФ, которое обнародовало кадры из Покровска, где оккупанты якобы развернули вражеские триколоры в центре города.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам начальника отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады Артема Прибыльнова, ситуация в Покровске остается напряженной : линия боестолкновения там проходит прямо по железнодорожному пути. Город накрыли сложные погодные условия – густой туман и низкая видимость. Это усложняет обнаружение противника, который продвигается небольшими группами, создавая так называемые "серые зоны" — участки, не контролируемые ни одной из сторон.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Владимир Зеленский опроверг заявления россиян о якобы захвате Купянска в Харьковской области. По его словам, украинские защитники вычистили уже почти всех окупантов из города.

Ранее портал "Комментарии" писал, что министерство обороны РФ заявило о полной оккупации города Купянска в Харьковской области. Такое же заявление 20 ноября делал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли такую информацию и подчеркнули, что "захват Купянска" – это фейк.



