Військовий заявив про "смертельну зону" у Покровську: що там відбувається

Ситуація у Покровську залишається напруженою: лінія боєзіткнення наразі проходить просто по залізничній колії. Про це в ефірі Київ24 повідомив начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади Артем Прібильнов.

Бої за Покровськ (фото з відкритих джерел)

За його словами, місто накрили складні погодні умови — густий туман і низька видимість. Це ускладнює виявлення противника, який просувається невеликими групами, створюючи так звані "сірі зони" — ділянки, що не контролюються жодною зі сторін.

Прібильнов підкреслив, що залізнична колія стала для ворога серйозною перепоною: відкрита місцевість перетворилася на небезпечну "kill-зону", де українські підрозділи активно знищують противника штурмовими діями та керованими авіакомплексами.

"У Покровську дуже багато ворожої піхоти, її постійно знищують. Іноді це виглядає як дуже моторошні картини", — зазначив офіцер.

Він додав, що глинистий ґрунт ускладнює пересування загарбників, а погодні умови водночас створюють як труднощі, так і додаткові можливості для ЗСУ. Зокрема, туман дає змогу менш помітно проводити ротацію сил.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у районі Покровська та Мирнограда тривають інтенсивні бойові дії. Російські підрозділи намагаються розширити свою присутність у місті, розпорошуючись по центральних і північних кварталах та намагаючись встановити фізичний контроль над окремими ділянками. Південна частина Покровська використовується ворогом дедалі рідше — кількість екіпажів, що туди заходять, помітно зменшується.

Сили оборони проводять зачистки окремих районів, але основну роботу нині виконують оператори БпЛА, які постійно ведуть пошук противника та коригують ураження. Разом з тим, навіть успішні зачистки не дають довготривалого ефекту — російські сили швидко заводять у ті самі місця нові піхотні групи.

