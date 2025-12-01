У районі Покровська та Мирнограда тривають інтенсивні бойові дії. Російські підрозділи намагаються розширити свою присутність у місті, розпорошуючись по центральних і північних кварталах та намагаючись встановити фізичний контроль над окремими ділянками. Південна частина Покровська використовується ворогом дедалі рідше — кількість екіпажів, що туди заходять, помітно зменшується.

Ситуація на Покровському напрямку

Сили оборони проводять зачистки окремих районів, але основну роботу нині виконують оператори БпЛА, які постійно ведуть пошук противника та коригують ураження. Разом з тим, навіть успішні зачистки не дають довготривалого ефекту — російські сили швидко заводять у ті самі місця нові піхотні групи.

Проблемною залишається вся ділянка від населеного пункту Рівне до відтинку між Покровськом і Красним Лиманом. Там регулярно фіксують переміщення противника, засідки та мінування місцевості. Російські військові споруджують інженерні загородження, зокрема лінії єгози, що значно ускладнює пересування та ставить під загрозу логістичне сполучення з Мирноградом.

За словами бійців, доставлення необхідного забезпечення до Мирнограда нині здебільшого відбувається за допомогою дронів та НРК. Техніка та автомобілі через високі ризики вже практично не використовуються. Будь-яке фізичне висування підрозділів у цей район майже гарантовано призводить до потрапляння в засідку противника та вогневого контакту.

Військові також зазначають, що окрім своїх основних завдань, змушені утримувати важливий "перешийок", який забезпечує логістику. Це створює додаткове навантаження на особовий склад, і, на думку бійців, доцільно було б передати цю ділянку іншим підрозділам для оптимізації розподілу ресурсів.

Ситуація на напрямку залишається критичною. Бої за Покровськ та Мирноград продовжуються, а обидві сторони намагаються утримати контроль над ключовими пунктами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с оціологічний портал оприлюднив результати дослідження, яке демонструє різке погіршення суспільних настроїв у Росії. За підсумками опитування, проведеного у жовтні 2025 року, понад 71% росіян відчувають тривогу, пригніченість або загальний песимізм щодо майбутнього. Лише незначна частка респондентів — менше 3% — заявили про оптимістичні настрої. Ще близько 11% назвали свій стан "спокійним", що, за оцінкою дослідників, більше свідчить про уникання теми або адаптацію до кризи.