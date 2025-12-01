В районе Покровска и Мирнограда продолжаются интенсивные боевые действия. Российские подразделения пытаются расширить свое присутствие в городе, распыляясь по центральным и северным кварталам и пытаясь установить физический контроль над отдельными участками. Южная часть Покровска используется врагом все реже — количество туда заходящих экипажей заметно уменьшается.

Ситуация на Покровском направлении

Силы обороны проводят зачистки отдельных районов, но основную работу выполняют операторы БпЛА, которые постоянно ведут поиск противника и корректируют поражение. Вместе с тем даже успешные зачистки не дают длительного эффекта — российские силы быстро заводят в те же места новые пехотные группы.

Проблемным остается весь участок от населенного пункта Ровно до участка между Покровском и Красным Лиманом. Там регулярно фиксируют перемещение противника, засады и минирование местности. Российские военные сооружают инженерные заграждения, в частности линии егозы, что значительно усложняет передвижение и ставит под угрозу логистическое сообщение с Мирноградом.

По словам бойцов, доставка необходимого обеспечения в Мирноград сейчас в основном происходит с помощью дронов и НРК. Техника и автомобили из-за высоких рисков уже практически не используются. Любое физическое выдвижение подразделений в этот район почти гарантированно приводит к попаданию в засаду противника и огневого контакта.

Военные также отмечают, что кроме своих основных задач вынуждены содержать важный "перешеек", обеспечивающий логистику. Это создает дополнительную нагрузку на личный состав, и, по мнению бойцов, целесообразно было передать этот участок другим подразделениям для оптимизации распределения ресурсов.

Ситуация в направлении остается критической. Бои за Покровск и Мирноград продолжаются, а обе стороны пытаются удержать контроль над ключевыми пунктами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что социальный портал обнародовал результаты исследования, демонстрирующего резкое ухудшение общественных настроений в России. По итогам опроса, проведенного в октябре 2025 года, более 71% россиян испытывают тревогу, подавленность или всеобщий пессимизм по поводу будущего. Лишь незначительная доля респондентов – менее 3% – заявили об оптимистичных настроениях. Еще около 11% назвали свое состояние "спокойным", что, по оценке исследователей, больше свидетельствует об избегании темы или адаптации к кризису.