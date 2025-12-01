Все дуже погано: соціологи описали настрої в РФ восени 2025 року

Соціологічний портал оприлюднив результати дослідження, яке демонструє різке погіршення суспільних настроїв у Росії. За підсумками опитування, проведеного у жовтні 2025 року, понад 71% росіян відчувають тривогу, пригніченість або загальний песимізм щодо майбутнього. Лише незначна частка респондентів — менше 3% — заявили про оптимістичні настрої. Ще близько 11% назвали свій стан "спокійним", що, за оцінкою дослідників, більше свідчить про уникання теми або адаптацію до кризи.

Росіяни бʼються в тривозі

Понад 78% опитаних переконані, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку. Такий показник відображає розчарування внутрішньою політикою, відчуття застою і втрату довіри до спроможності влади змінити ситуацію.

Проблеми з паливом росіяни переважно пов’язують із війною проти України та ударами по російських нафтопереробних заводах: так відповіли майже 49% респондентів. Ще 18,5% покладають провину на санкції та невдалі рішення російського керівництва.

За оцінками опитаних, паливна криза вже суттєво впливає на інші галузі — логістику, ціни на товари й послуги, роботу транспорту. 64% респондентів констатували "значний або дуже значний" вплив. При цьому 53,5% не помітили жодних реальних дій влади щодо подолання проблеми.

Недовіра до офіційних повідомлень російської влади про ситуацію з пальним залишається високою: понад 66% вважають, що Кремль приховує справжні масштаби кризи. Сукупно більше 60% прямо заявили про недовіру до державних комунікацій.

Прогнози населення теж песимістичні: 35% очікують подальшого невеликого погіршення ситуації, а майже 27% — істотного. У підсумку дослідження фіксує поєднання тривалого емоційного виснаження, падіння довіри до влади й глибокої невизначеності щодо майбутнього російського суспільства.

