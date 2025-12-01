Все очень плохо: социологи описали настроения в РФ осенью 2025 года

Социологический портал обнародовал результаты исследования, демонстрирующего резкое ухудшение общественных настроений в России. По итогам опроса, проведенного в октябре 2025 года, более 71% россиян испытывают тревогу, подавленность или всеобщий пессимизм по поводу будущего. Лишь незначительная доля респондентов – менее 3% – заявили об оптимистичных настроениях. Еще около 11% назвали свое состояние "спокойным", что, по оценке исследователей, больше свидетельствует об избегании темы или адаптации к кризису.

Россияне бьются в тревоге

Более 78% опрошенных уверены, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Такой показатель отражает разочарование внутренней политикой, чувство застоя и утрату доверия к способности властей изменить ситуацию.

Проблемы с топливом россияне в основном связывают с войной против Украины и ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам: так ответили почти 49% респондентов. Еще 18,5% возлагают вину на санкции и неудачные решения российского руководства.

По оценкам опрошенных, топливный кризис уже оказывает существенное влияние на другие отрасли — логистику, цены на товары и услуги, работу транспорта. 64% респондентов констатировали "значительное или очень значительное" влияние. При этом 53,5% не заметили никаких реальных действий властей по преодолению проблемы.

Недоверие к официальным сообщениям российских властей о ситуации с горючим остается высоким: более 66% считают, что Кремль скрывает настоящие масштабы кризиса. Совокупно более 60% прямо заявили о недоверии к государственным коммуникациям.

Прогнозы населения тоже пессимистические: 35% ожидают дальнейшего небольшого ухудшения ситуации, а почти 27% существенного. В итоге исследование фиксирует сочетание долгого эмоционального истощения, падения доверия к власти и глубочайшей неопределенности относительно грядущего русского общества.

