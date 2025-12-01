Военный заявил о "смертельной зоне" в Покровске: что там происходит

Ситуация в Покровске остается напряженной: линия боестолкновения сейчас проходит прямо по железнодорожному пути. Об этом в эфире Киев24 сообщил начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады Артем Прибыльнов.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

По его словам, город накрыли сложные погодные условия – густой туман и низкая видимость. Это усложняет обнаружение противника, который продвигается небольшими группами, создавая так называемые "серые зоны" — участки, не контролируемые ни одной из сторон.

Прибыльнов подчеркнул, что железнодорожный путь стал для врага серьезным препятствием: открытая местность превратилась в опасную "kill-зону", где украинские подразделения активно уничтожают противника штурмовыми действиями и управляемыми авиакомплексами.

"В Покровске очень много вражеской пехоты, ее постоянно уничтожают. Иногда это выглядит как очень жуткие картины", — отметил офицер.

Он добавил, что глинистый грунт усложняет передвижение захватчиков, а погодные условия создают как трудности, так и дополнительные возможности для ВСУ. В частности, туман позволяет менее заметно производить ротацию сил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в районе Покровска и Мирнограда продолжаются интенсивные боевые действия. Российские подразделения пытаются расширить свое присутствие в городе, распыляясь по центральным и северным кварталам и пытаясь установить физический контроль над отдельными участками. Южная часть Покровска используется врагом все реже — количество туда заходящих экипажей заметно уменьшается.

Силы обороны проводят зачистки отдельных районов, но основную работу выполняют операторы БпЛА, которые постоянно ведут поиск противника и корректируют поражение. Вместе с тем даже успешные зачистки не дают длительного эффекта — российские силы быстро заводят в те же места новые пехотные группы.

