Вичистили майже всіх: Зеленський відреагував на заяви росіян про Куп’янськ

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви росіян про нібито захоплення Куп’янська на Харківщині.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські захисники вичистили вже майже всіх окупантів з міста. Про це президент сказав ні спільній пресконференції з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Зеленський підкреслив, що зараз росіяни проводять кілька наступальних операцій. Однак, жодна з них не стала для загарбників успішною.

"Безумовно точаться складні бої в самому Покровську і на інших напрямках, наприклад, більше успіху у наших хлопців на Куп'янському напрямку. Хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста", — зазначив президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", міністерство оборони РФ заявило про повну окупацію міста Куп’янську у Харківській області. Таку ж заяву 20 листопада робив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували таку інформацію та наголосили, що "захоплення Куп’янська" – це фейк.

Мета цієї інформаційної операції РФ — приховати власні критичні втрати на Куп’янському та Покровському напрямках, створити ілюзію "успіхів" на фоні реальних поразок і тисяч убитих.

Видання "Коментарі" також писало, що пізніше речник угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив про важкі бої на Куп'янському напрямку. Там війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ з лівого берега Оскола. За словами Трегубова, ситуація в самому Куп'янську та селищі Куп'янськ-Вузловий зараз суттєво не змінюється. Противник намагається тиснути на схід від міста, видавлювати українські війська з лівого берега річки Оскол.

Куп'янськ має стратегічне значення для оборони Харківщини і Донеччини, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу. Загроза для Куп'янська наростала з літа і тепер ситуація ще більше ускладнилася.