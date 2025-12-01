logo_ukra

BTC/USD

84997

ETH/USD

2740.86

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вичистили майже всіх: Зеленський відреагував на заяви росіян про Куп’янськ
commentss НОВИНИ Всі новини

Вичистили майже всіх: Зеленський відреагував на заяви росіян про Куп’янськ

За словами українського президента, із Куп’янська ЗСУ вичистили майже всіх окупантів

1 грудня 2025, 21:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви росіян про нібито захоплення Куп’янська на Харківщині.

Вичистили майже всіх: Зеленський відреагував на заяви росіян про Куп’янськ

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські захисники вичистили вже майже всіх окупантів з міста. Про це президент сказав ні спільній пресконференції з французьким лідером Емманюелем Макроном. 

Зеленський підкреслив, що зараз росіяни проводять кілька наступальних операцій. Однак, жодна з них не стала для загарбників успішною.

"Безумовно точаться складні бої в самому Покровську і на інших напрямках, наприклад, більше успіху у наших хлопців на Куп'янському напрямку. Хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста", — зазначив президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", міністерство оборони РФ заявило про повну окупацію міста Куп’янську у Харківській області. Таку ж заяву 20 листопада робив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували таку інформацію та наголосили, що "захоплення Куп’янська" – це фейк. 

Мета цієї інформаційної операції РФ — приховати власні критичні втрати на Куп’янському та Покровському напрямках, створити ілюзію "успіхів" на фоні реальних поразок і тисяч убитих.

Видання "Коментарі" також писало, що пізніше речник угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив про важкі бої на Куп'янському напрямку. Там війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ з лівого берега Оскола. За словами Трегубова, ситуація в самому Куп'янську та селищі Куп'янськ-Вузловий зараз суттєво не змінюється. Противник намагається тиснути на схід від міста, видавлювати українські війська з лівого берега річки Оскол. 

Куп'янськ має стратегічне значення для оборони Харківщини і Донеччини, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу. Загроза для Куп'янська наростала з літа і тепер ситуація ще більше ускладнилася.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/live/lfhzJ2Bwpuk
Теги:

Новини

Всі новини