Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления россиян о якобы захвате Купянска на Харьковщине.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские защитники вычистили уже почти всех окупантов из города. Об этом президент сказал ни совместной пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Зеленский подчеркнул, что сейчас россияне проводят несколько наступательных операций. Однако ни одна из них не стала для захватчиков успешной.

"Безусловно, ведутся сложные бои в самом Покровске и на других направлениях, например, больше успеха у наших ребят на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что она захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города", – отметил президент.

Как сообщал портал "Комментарии", министерство обороны РФ заявило о полной оккупации города Купянска в Харьковской области. Такое же заявление 20 ноября делал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли такую информацию и подчеркнули, что "захват Купянска" – это фейк.

Цель этой информационной операции РФ – скрыть собственные критические потери на Купянском и Покровском направлениях, создать иллюзию "успехов" на фоне реальных поражений и тысяч убитых.

Издание "Комментарии" также писало, что позже спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении. Там войска РФ пытаются оттеснить ВСУ с левого берега Оскола. По словам Трегубова, ситуация в самом Купянске и поселке Купянск-Узловой сейчас существенно не меняется. Противник пытается давить восточнее города, выдавливать украинские войска с левого берега реки Оскол.

Купянск имеет стратегическое значение для обороны Харьковщины и Донецкой области, а его потеря может привести к окружению украинских войск на левом берегу Оскола. Угроза для Купянска нарастала с лета, и теперь ситуация еще больше усложнилась.