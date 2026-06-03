У Німеччині заявили про "вікно" для закінчення війни в Україні: що пропонують

У Німеччині вважають, що між Росією та Європою поступово відкривається "вікно можливостей" для можливого діалогу щодо закінчення війни в Україні. Водночас будь-які переговори можуть відбуватися лише за повної координації з Києвом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного німецького посадовця.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами співрозмовника Reuters, у європейських столицях обговорюється створення нового переговорного формату, який був би одночасно ефективним і політично легітимним для ЄС. Очікується, що ключову роль у процесі переговорів щодо закінчення війни в Україні буде відігравати група E3, до якої входить Німеччина, Франція та Велика Британія.

Чиновник наголосив, що будь-які кроки мають відбуватися виключно у взаємодії з Україною. Reuters також зауважили, що європейські уряди відкинули пропозиції Москви щодо можливого посередництва окремих колишніх політиків ЄС у переговорах з РФ, зокрема кандидатуру проросійського Герхарда Шредера.

Як пише видання, на тлі дипломатичних сигналів ситуація на фронті залишається напруженою, хоча темпи просування російських військ у 2026 році сповільнилися. Водночас Україна посилює як оборонні дії, так і удари по військовій інфраструктурі в глибині території Росії, включно з районами навколо Санкт-Петербурга. Окремі західні та українські посадовці припускають, що за певних умов угода про завершення війни може бути досягнута до зими, однак цей сценарій вважають радше оптимістичним.

У Берліні визнають, що навіть за наявності політичної волі процес потенційного діалогу буде тривалим і може розтягнутися на місяці. Важливим фактором називають також координацію зі Сполученими Штатами, де переговорна активність останнім часом сповільнилася через війну проти Ірану.

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