Путін шукає вихід з війни проти України: що тепер робить Кремль для закінчення конфлікту

Ескалація російських атак проти України може бути не проявом сили, а ознакою зростаючих внутрішніх проблем Кремля. Про це пише The Washington Post, посилаючись на європейських та російських чиновників, а також військових аналітиків. На їхню думку, Москва дедалі більше стикається з обмеженнями на полі бою та в економіці, що підштовхує Путіна до пошуку нової стратегії закінчення війни.

Путін шукає вихід з війни в Україні. Фото з відкритих джерел

За останні тижні Росія посилила удари по українських містах, зокрема 2 червня завдала шквальний удар ракетами та дронами по Києву та Дніпру, вбивши десятки цивільних людей. Водночас європейські посадовці вважають, що така тактика може бути спробою змусити Україну та Захід повернутися до переговорів, але вже на умовах Москви.

"Значною мірою ескалація — це єдиний спосіб реагувати на ситуацію, яку ви не можете контролювати", — зауважує старший науковий співробітник Фонду Карнегі Тетяна Станова.

Українські удари безпілотниками по російській логістиці, нафтобазах і військовій інфраструктурі дедалі більше ускладнюють постачання армії РФ. Одночасно Захід продовжує підтримку Києва, що не дозволяє Москві досягти технологічної переваги.

"Очевидно, що оголошені удари та нещодавні дії Росії щодо Києва є реакцією не лише на нещодавній удар України по "коледжу" в Луганську, але й на розширення географії українських безпілотників та ракет, а також на уповільнення військового наступу", — сказав російський науковець, близький до високопоставлених російських дипломатів.

Як пише The Washington Post, російські дослідники визнають, що повна військова окупація України виглядає нереалістичною без багаторічної кампанії, яка перевищує можливості РФ.

Таким чином видання зауважує, що публічні заяви Володимира Путіна про "наближення завершення конфлікту", вказують на втрату ініціативи Москви. У цих умовах ескалація потрібна Путіну, щоб спробувати переконати адміністрацію Дональда Трампа відновити перемовини та примусити Володимира Зеленського до відведення українських військ з Донбасу. Проте аналітики називають такий сценарій абсолютно нереалістичним, хоча наголошують, що навіть за умов військових труднощів Росія не відмовиться від війни швидко, а отже конфлікт входить у фазу затяжного виснаження.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про перелом у війні та пастку для Путіна. Як Україна змінила тактику війни проти Росії.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкрив деталі потужних ударів по Росії.