Путин ищет выход из войны против Украины: что теперь делает Кремль для окончания конфликта

Эскалация российских атак против Украины может быть не проявлением силы, а признаком растущих внутренних проблем Кремля. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на европейских и российских чиновников, а также на военных аналитиков. По их мнению, Москва все больше сталкивается с ограничениями на поле боя и в экономике, что подталкивает Путина к поиску новой стратегии окончания войны.

Путин ищет выход из войны в Украине. Фото из открытых источников

За последние недели Россия усилила удары по украинским городам, в частности, 2 июня нанесла шквальный удар ракетами и дронами по Киеву и Днепру, убив десятки гражданских людей. В то же время, европейские чиновники считают, что такая тактика может быть попыткой заставить Украину и Запад вернуться к переговорам, но уже на условиях Москвы.

"В значительной степени эскалация – это единственный способ реагировать на ситуацию, которую вы не можете контролировать", – отмечает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Татьяна Станова.

Украинские удары беспилотниками по российской логистике, нефтебазам и военной инфраструктуре все больше усложняют поставки армии РФ. Одновременно, Запад продолжает поддержку Киева, что не позволяет Москве достичь технологического преимущества.

"Очевидно, что объявленные удары и недавние действия России по Киеву являются реакцией не только на недавний удар Украины по "колледжу" в Луганске, но и на расширение географии украинских беспилотников и ракет, а также на замедление военного наступления", — сказал российский ученый, близкий к высокопоставленным российским дипломатам.

Как пишет The Washington Post, российские исследователи признают, что полная военная оккупация Украины выглядит нереалистичной без многолетней кампании, превышающей возможности РФ.

Таким образом издание отмечает, что публичные заявления Владимира Путина о "приближающемся завершении конфликта" указывают на потерю инициативы Москвы. В этих условиях эскалация нужна Путину, чтобы попытаться убедить администрацию Дональда Трампа возобновить переговоры и принудить Владимира Зеленского к отводу украинских войск из Донбасса. Однако аналитики называют такой сценарий абсолютно нереалистичным, хотя отмечают, что даже в условиях военных трудностей Россия не откажется от войны быстро, а значит, конфликт входит в фазу затяжного истощения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о переломе в войне и ловушке для Путина. Как Украина изменила тактику войны против России.

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