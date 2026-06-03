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В Германии заявили об "окне" для окончания войны в Украине: что предлагают

Немецкое чиновник заявил о возможном открытии "окна диалога" с Россией о войне в Украине.

3 июня 2026, 13:07
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Slava Kot

В Германии считают, что между Россией и Европой постепенно открывается "окно возможностей" для возможного диалога по окончании войны в Украине. В то же время, любые переговоры могут происходить только при полной координации с Киевом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

В Германии заявили об "окне" для окончания войны в Украине: что предлагают

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам собеседника Reuters, в европейских столицах обсуждается создание нового переговорного формата, который был бы одновременно эффективным и политически легитимным для ЕС. Ожидается, что ключевую роль в процессе переговоров для окончания войны в Украине будет играть группа E3, в которую входят Германия, Франция и Великобритания.

Чиновник подчеркнул, что любые шаги должны проходить исключительно во взаимодействии с Украиной. Reuters также отметили, что европейские правительства отвергли предложения Москвы по поводу возможного посредничества отдельных бывших политиков ЕС в переговорах с РФ, в частности кандидатуру пророссийского Герхарда Шредера.

Как пишет издание, на фоне дипломатических сигналов ситуация на фронте остается напряженной, хотя темпы продвижения российских войск в 2026 году замедлились. В то же время Украина усиливает как оборонительные действия, так и удары по военной инфраструктуре в глубине территории России, включая районы вокруг Санкт-Петербурга. Отдельные западные и украинские чиновники предполагают, что при определенных условиях соглашение о завершении войны может быть достигнуто к зиме, однако этот сценарий считается оптимистичным.

В Берлине признают, что даже при наличии политической воли, процесс потенциального диалога будет длительным и может растянуться на месяцы. Важным фактором называют также координацию с Соединенными Штатами, где переговорная активность в последнее время замедлилась из-за войны против Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин ищет выход из войны против Украины: что теперь делает Кремль для окончания конфликта.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили слова Путина о новом этапе войны России против Украины.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/germany-sees-window-opening-eu-russia-dialogue-e3-seen-key-2026-06-03/
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