Головна Новини Суспільство Війна з Росією У МЗС заявили про серйозну загрозу: що Росія хоче зробити із Запорізькою АЕС
НОВИНИ

У МЗС заявили про серйозну загрозу: що Росія хоче зробити із Запорізькою АЕС

За словами міністра закордонних справ, Україна розглядала можливість формули управління ЗАЕС з американською стороною

29 січня 2026, 16:21
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Росія хоче підключити один блок захопленої нею Запорізької АЕС до своєї енергосистеми. 

У МЗС заявили про серйозну загрозу: що Росія хоче зробити із Запорізькою АЕС

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Такі прагнення Москви становлять загрозу регіональній ядерній безпеці. Про це під час дискусії “Нова країна: ключові питання” заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

За його словами, Україна вважає, що Росія не має спроможності утримувати ЗАЕС в належному стані. 

“Це власність України. Це територія України. Ми розглядали як варіант можливість формули управління з американською стороною, а американська сторона вже вирішувала б з іншими сторонами”, – зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що для України неприйнятно те, що Росія вважає, ніби ЗАЕС належить їй. 

Як  повідомляв портал "Коментарі", нещодавно у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що досягли домовленостей з Україною та Росією про тимчасове припинення вогню біля Запорізької АЕС.

Перемир’я мають використати для ремонту останньої резервної лінії електропередачі до станції. За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, українські технічні фахівці вже найближчими днями розпочнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ, яка була пошкоджена і відключена внаслідок бойових дій. У результаті найбільша в Європі атомна електростанція зараз залежить від єдиної діючої магістральної лінії електропередачі 750 кВ. 

Раніше портал "Коментарі" писав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до Росії та України із закликом про тимчасове перемир’я поблизу Запорізької АЕС.  Припинення вогню потрібне для того, щоб безпечно відновити пошкоджену важливу лінію електропередач.



Джерело: https://lb.ua/world/2026/01/29/719462_ukrayina_gotova_obgovoryuvati.html
