logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В МИД заявили о серьезной угрозе: что Россия хочет сделать с Запорожской АЭС
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД заявили о серьезной угрозе: что Россия хочет сделать с Запорожской АЭС

По словам Министра иностранных дел, Украина рассматривала возможность формулы управления ЗАЭС с американской стороной.

29 января 2026, 16:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Россия хочет подключить один блок захваченной ею Запорожской АЭС к своей энергосистеме.

В МИД заявили о серьезной угрозе: что Россия хочет сделать с Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Такие стремления Москвы представляют угрозу региональной ядерной безопасности. Об этом во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы" заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина считает, что у России нет возможности удерживать ЗАЭС в надлежащем состоянии.

"Это собственность Украины. Это территория Украины. Мы рассматривали как вариант возможность формулы управления с американской стороной, а американская сторона уже решала бы с другими сторонами", — отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что для Украины неприемлемо то, что Россия считает, что ЗАЭС принадлежит ей.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что достигли договоренностей с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле Запорожской АЭС.

Перемирие должно использоваться для ремонта последней резервной линии электропередачи на станцию. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, украинские технические специалисты уже в ближайшие дни приступят к ремонтным работам на линии 330 кВ, которая была повреждена и отключена в результате боевых действий. В результате самая большая в Европе атомная электростанция сейчас зависит от единственной действующей магистральной линии электропередачи 750 кВ.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к России и Украине с призывом о временном перемирии вблизи Запорожской АЭС. Остановка огня необходима для того, чтобы безопасно восстановить поврежденную важную линию электропередач.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lb.ua/world/2026/01/29/719462_ukrayina_gotova_obgovoryuvati.html
Теги:

Новости

Все новости