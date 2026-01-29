В МИД заявили о серьезной угрозе: что Россия хочет сделать с Запорожской АЭС

Россия хочет подключить один блок захваченной ею Запорожской АЭС к своей энергосистеме.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Такие стремления Москвы представляют угрозу региональной ядерной безопасности. Об этом во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы" заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина считает, что у России нет возможности удерживать ЗАЭС в надлежащем состоянии.

"Это собственность Украины. Это территория Украины. Мы рассматривали как вариант возможность формулы управления с американской стороной, а американская сторона уже решала бы с другими сторонами", — отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что для Украины неприемлемо то, что Россия считает, что ЗАЭС принадлежит ей.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что достигли договоренностей с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле Запорожской АЭС.

Перемирие должно использоваться для ремонта последней резервной линии электропередачи на станцию. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, украинские технические специалисты уже в ближайшие дни приступят к ремонтным работам на линии 330 кВ, которая была повреждена и отключена в результате боевых действий. В результате самая большая в Европе атомная электростанция сейчас зависит от единственной действующей магистральной линии электропередачи 750 кВ.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к России и Украине с призывом о временном перемирии вблизи Запорожской АЭС. Остановка огня необходима для того, чтобы безопасно восстановить поврежденную важную линию электропередач.