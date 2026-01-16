МАГАТЕ заявило про припинення вогню біля Запорізької АЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що досягли домовленостей з Україною та Росією про тимчасове припинення вогню біля Запорізької АЕС.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Перемир’я мають використати для ремонту останньої резервної лінії електропередачі до станції. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, українські технічні фахівці вже найближчими днями розпочнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ, яка була пошкоджена і відключена внаслідок бойових дій.

У результаті найбільша в Європі атомна електростанція зараз залежить від єдиної діючої магістральної лінії електропередачі 750 кВ.

"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове перемир'я, четверте, яке ми домоглися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", — зазначив Гроссі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до Росії та України із закликом про тимчасове перемир’я поблизу Запорізької АЕС.

Припинення вогню потрібне для того, щоб безпечно відновити пошкоджену важливу лінію електропередач, зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. За його словами, 2 січня агентство розпочало консультації щодо встановлення тимчасової зони припинення вогню приблизно за 10 кілометрів від пошкодженого розподільчого пристрою 330 кВ Запорізької АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що перед цим Агентство вже тричі організовувало тимчасові перемир’я для ремонту критично важливих ліній, що забезпечують роботу АЕС. За його словами, співпраця України та Росії дозволяє проводити необхідні ремонтні роботи, щоб зменшувати ризик аварії.