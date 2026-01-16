logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией МАГАТЭ заявило о прекращении огня возле Запорожской АЭС
commentss НОВОСТИ Все новости

МАГАТЭ заявило о прекращении огня возле Запорожской АЭС

По данным МАГАТЭ, украинские технические специалисты уже в ближайшие дни начнут ремонтные работы на линии 330 кВ.

16 января 2026, 23:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что достигли договоренностей с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле Запорожской АЭС.

МАГАТЭ заявило о прекращении огня возле Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Перемирие должно использоваться для ремонта последней резервной линии электропередачи на станцию. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, украинские технические специалисты уже в ближайшие дни приступят к ремонтным работам на линии 330 кВ, которая была повреждена и отключена в результате боевых действий.

В результате самая большая в Европе атомная электростанция сейчас зависит от единственной действующей магистральной линии электропередачи 750 кВ.

"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить ядерную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое, которое мы добились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", — отметил Гросси.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к России и Украине с призывом о временном перемирии вблизи Запорожской АЭС.

Прекращение огня нужно для того, чтобы безопасно восстановить поврежденную важную линию электропередач, отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, 2 января агентство начало консультации по установлению временной зоны прекращения огня примерно в 10 километрах от поврежденного распределительного устройства 330 кВ Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что перед этим Агентство уже трижды организовывало временные перемирия для ремонта критически важных линий, обеспечивающих работу АЭС. По его словам, сотрудничество Украины и России позволяет проводить необходимые ремонтные работы, чтобы снизить риск аварии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-337-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
Теги:

Новости

Все новости