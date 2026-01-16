МАГАТЭ заявило о прекращении огня возле Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что достигли договоренностей с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Перемирие должно использоваться для ремонта последней резервной линии электропередачи на станцию. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, украинские технические специалисты уже в ближайшие дни приступят к ремонтным работам на линии 330 кВ, которая была повреждена и отключена в результате боевых действий.

В результате самая большая в Европе атомная электростанция сейчас зависит от единственной действующей магистральной линии электропередачи 750 кВ.

"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить ядерную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое, которое мы добились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", — отметил Гросси.

