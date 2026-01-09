МАГАТЕ звернулось до Росії та України із пропозицією щодо ЗАЕС: про що йдеться

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до Росії та України із закликом про тимчасове перемир’я поблизу Запорізької АЕС.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Припинення вогню потрібне для того, щоб безпечно відновити пошкоджену важливу лінію електропередач. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, 2 січня агентство розпочало консультації щодо встановлення тимчасової зони припинення вогню приблизно за 10 кілометрів від пошкодженого розподільчого пристрою 330 кВ Запорізької АЕС. Після того, як через бойові дії остання резервна лінія 330 кВ була відключена, станція залежить лише від однієї працюючої лінії 750 кВ.

"МАГАТЕ продовжує активно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки та охорони на станції", — зазначив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ також нагадав, що Агентство вже тричі організовувало тимчасові перемир’я для ремонту критично важливих ліній, що забезпечують роботу АЕС. За його словами, співпраця України та Росії дозволяє проводити необхідні ремонтні роботи, щоб зменшувати ризик аварії.

Водночас Гроссі зауважив, що представники МАГАТЕ на ЗАЕС фіксують зростання військової активності навколо станції, зокрема чути вибухи поруч зі станцією.

Ризики спостерігаються й на інших українських АЕС — Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській та Чорнобильській.

Гроссі також анонсував відправлення чергової експертної місії МАГАТЕ на електричні підстанції України, які постачають енергію для охолодження реакторів.

"Ці підстанції мають вирішальне значення для ядерної безпеки", — заявив Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ також продовжує надавати технічну допомогу Україні. Зокрема, нещодавно агентство надало радіаційні монітори та вимірювачі рівня води. Загалом від початку повномасштабної війни було поставлено 196 одиниць обладнання, яке профінансували Японія та Швеція.

Як повідомляв портал "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін прокоментував можливість спільного зі Сполученими Штатами Америки управління окупованою росіянами Запорізькою АЕС. За словами диктатора, Сполучені Штати нібито зацікавлені у використанні Запорізької АЕС для майнінгу криптовалюти. Водночас участь України в управлінні станцією при цьому не передбачається.